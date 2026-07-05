8 Temmuz'a kadar yasak geldi: Karayolları Genel Müdürlüğü az önce duyurdu

Sürücülerin can ve mal güvenliği için çalışma yapılan kesimlerde yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine kesinlikle uymaları gerekiyor.

İşte otoyol ve şehirler arası yollarda son durum ve trafiğe kapatılan şeritler:

OTOYOLLARDA SON DURUM VE KAPATILAN ŞERİTLER

TEM Otoyolu (Hendek - Akyazı): Otoyolun 0-13. kilometreleri arasındaki Hendek Kavşağı - Akyazı Kavşağı mevkisinde geniş çaplı üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer platformdan iki yönlü olarak veriliyor. Çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine giriş trafiğe kapatılacak.

Aydın Otoyolu (İzmir İstikameti): Otoyolun 9-10. kilometrelerinde yer alan Yalki Deresi Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. 8 Temmuz'a kadar sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak; ulaşım sağ şerit ve emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlanacak.

ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA ULAŞIM REHBERİ

Ankara - Konya Yolu: Yolun 28-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya - Ankara istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara - Konya istikametinden iki yönlü (gidiş-dönüş) olarak gerçekleştiriliyor.

Aksaray - Nevşehir Yolu: Yolun 0-31. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla özellikle 13-16. kilometrelerde ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden çift yönlü olarak sürdürülüyor.

Nurdağı - Gaziantep Yolu: Yolun 33-37. kilometrelerinde devam eden üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı diğer şeritten kontrollü olarak aktarılıyor.

Gölbaşı - Kahramanmaraş Yolu: Yolun 20-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin bu bölgede hız limitlerine uyması gerekiyor.

Balıkesir - Kepsut Yolu: Yolun 9-13. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

KARADENİZ VE İÇ ANADOLU HATTINDAKİ ÇALIŞMALAR

Of - Çaykara Yolu (Tünel Çalışması): Yolun 19. kilometresinde bulunan T4 tünelinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde aydınlatma sistemi montaj çalışması yapılıyor. Bu bölgede ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak veriliyor.

Alaca - Zile Yolu: Yolun 19-23. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Tokat - Almus Yolu: Yolun 9-13. kilometreleri arasında yürütülen yol yapım faaliyetleri nedeniyle sürücüler kontrollü geçiş noktalarına yönlendiriliyor.