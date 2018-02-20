İzmir'in Çiğli ilçesinde, 8 yıl önce kaybolan 55 yaşındaki Mürüvet Yaradılmış'ın satın almak üzere birlikte ev bakmaya gittiği Ö.G. tarafından öldürüldüğü ve Foça'da ormanlık bir alana gömüldüğü ortaya çıktı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 8 yıl önce kaybolan kadının, satın almak üzere ev bakmak için birlikte gittiği emlakçı tarafından öldürülüp Foça'da ormanlık alana gömüldüğü belirlendi.



İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kayıp kişilere ait dosyaların incelenmesi" kapsamında 23 Haziran 2010'da yakınları tarafından, kaybolduğu bildirilen iki çocuk annesi Mürüvet Yaradılmış'ın (55) dosyasını yeniden açarak çalışma başlattı.



Kurulan özel bir ekip, olaya ilişkin 2012 yılında bazı şüphelilerin ifadelerinin alındığını, Yaradılmış'ın kaybolduğu tarihten sonra sağlık hizmetlerinden faydalanmadığını ve herhangi bir otelde kalmadığını tespit etti.



50 kişinin yeniden ifadesi alındı

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Yaradılmış'ın öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekip, şüpheli ve tanık ifadelerini tekrar almak için harekete geçti.



Yaklaşık 3 aylık çalışma sonucu, olayla ilgili bilgisi olduğu değerlendirilen 50 kişinin yeniden ifadesini alan ekip, üzerinde 30 bin liraya yakın para alan Yaradılmış'ın, o dönemde emlakçılık yapan ve ailece görüştüğü Ö.G. (33) ile satın almak üzere ev bakmaya gittiğini tespit etti.



Şüphelileri belirleyen ekip, İzmir, İstanbul ve Burdur'da eş zamanlı operasyonda Ö.G, eski eşi Ş.K. (26), O.Y. (32) ve E.C'yi (22) gözaltına aldı.



Foça'da ormanlık alana gömmüşler

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlılar, Mürüvet Yaradılmış'ı boğarak öldürdüklerini ve yanında bulunan yaklaşık 30 bin lirayı aldıktan sonra cesedi Foça ilçesinde ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.



Zanlıların gösterdiği ormanlık alanda iş makinesiyle yapılan kazıda Mürüvet Yaradılmış'a ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Kemikler incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.G. ve eski eşi Ş.K. tutuklandı, diğer iki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.