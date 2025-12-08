80 kiloluk taşa bağlanıp nehre atılmıştı: Kızılırmak cinayeti davasında tahliye kararı!

Olay, 25 Eylül 2024 tarihinde Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde kaybolan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner’in bulunması için arama çalışmaları başlatılmasıyla ortaya çıktı.

Kayıp ihbarının ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından yapılan detaylı çalışmalar neticesinde, Yalçıner'in cansız bedeni Kızılırmak Nehri'nde, Çeşnigir Köprüsü mevkiinde bulundu.

Yapılan incelemeler sırasında, maktulün cesedinin tel örgüye sarıldığı ve su yüzüne çıkmaması için 80 kiloluk kaldırım taşına bağlanarak nehre atıldığı tespit edildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, Yalçıner’in kardeşleri Ş.G. (45) ve Y.G. (40), yeğeni G.F.G. ile birlikte K.U. (63), H.U. (17) ve D.U. (62) isimli altı kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Daha sonraki süreçte G.F.G., D.U. ve Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ÜÇ TUTUKLU SANIK HAKİM KARŞISINDA

Altı sanık hakkında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklardan K.U. (63) bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katılım sağladı. Diğer tutuklu sanıklar Ş.G. (45) ve H.U. (17) ile tutuksuz yargılanan D.U. (62), Y.G. (40), Y.G. (40) ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyetine savunmalarını sunan tutuklu sanıklar, suçlamaları kesin bir dille reddetti ve tahliyelerini talep etti.

Maktulün tutuklu kardeşi Ş.G., mahkemede söz alarak, "15 aydır cezaevindeyim. Kardeşimle aramızda sadece alacak verecek meselesi vardı. Cinayetle hiçbir alakam yok. Suçlamaların tamamı asılsızdır. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutuklu sanıklardan K.U. ise, "Neden tutuklu olduğumu bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum" şeklinde savunma yaptı.

Tutuklu sanık H.U., genç yaşına dikkat çekerek, "Okul hayatım elimden alındı, hayallerim vardı. Suçlamaları reddediyorum, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar ise mahkemeden beraat talebinde bulundu.

1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan H.U.'nun tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların mevcut tutukluluk ve tutuksuzluk durumlarının devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması amacıyla davanın bir sonraki duruşmasını 22 Aralık tarihine erteledi.