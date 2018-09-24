Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yaşları 74 ile 88 arasında değişen 4 kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında katıldıkları kursu başarıyla tamamladı.

Sarıcakaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıcakaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan okuma-yazma kursuna katılan Azime Karayel (88), Hayriye Ertürk (85), Nevriye Songül (78) ve Fadime Taştepe (74), yaklaşık 4 ay süren eğitimin ardından 16 Eylül'de sertifikalarını aldı.



Okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşayan Fadime Taştepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatında yeni bir sayfa açıldığını, ilerideki hedefinin hayatını konu alan bir kitap yazmak olduğunu söyledi.



Taştepe, ilçede okuma-yazma kursu açıldığını duyunca çok heyecanlandığını dile getirerek, "Sarıcakaya Ortaokulu Müdürü, kursun açıldığını söyleyince çok sevindim. Hemen arkadaşlarıma söyledim. Benim evin balkonunda eğitime başladık. Şimdi birilerine okuma-yazma öğretecek kadar ilerledim." dedi.



Tam manasıyla okuma-yazmayı çözdüğünde kitap yazmayı düşündüğünü dile getiren Taştepe, "Hani denir ya, 'hayatımı yazsam roman olur' diye, bizim durumumuz da öyle. Eşimi kaybettim. Artık tek hedefim öğrenmek. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan razı olsun. Bizlere böyle bir imkan tanıdılar. Kimse artık 'okuyamadım' diyemeyecek." ifadelerini kullandı.

88 yaşındaki Azime Karayel de hiçbir şey için geç olmadığını anlatarak, "Ailemizin içinde küçük çocuklar vardı. Onlara bakmak zorunda olduğum için okuyamadım. Arkadaşım Fadime 'gel okuma-yazma öğrenelim' teklifinde bulununca kabul ettim. İyi ki de kabul etmişim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.



Sarıcakaya Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ise ilçelerinde böylesine azimli kişilerin bulunmasından duldukları gururu dile getirdi.



Okumanın, öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayan Mercan, "Son açılan okuma yazma kursuna sadece 4 yaşlı kadın katıldı. Başarıyla tamamladılar kursu. Azimlerinden dolayı tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleriyle önemli bir yol alındı. Eğitim reformlarıyla birlikte daha güzel günler göreceğimize eminim." dedi.



