800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Merkez Bankası'nın faiz patikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat yarışı hız kesmeden devam ediyor.
Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 800 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Eylül 2026 itibarıyla piyasadaki en güncel faiz oranları, yasal stopaj kesintileri ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...
Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların TL fonlama gereksinimleri doğrultusunda mevduat faiz oranları cazibesini koruyor. Standart vadeli mevduatların yanı sıra günlük kazanç sağlayan tanışma hesapları, dijital bankacılık çözümleri ve katılım bankalarının kâr payı havuzlarıyla rekabet 26 kuruma yayıldı.
Peki, şu anda nakit parayı 32 gün vadeli mevduata bağlamak ne kazandırıyor? Tasarrufunu enflasyona karşı korumak isteyen bir yatırımcının 800.000 TL’sini değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.
İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:
1. Ziraat Dinamik (Dinamik Kazandıran)
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 27.196 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 827.196 TL
2. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 27.196 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 827.196 TL
3. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.617 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 826.617 TL
4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.617 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 826.617 TL
5. ON Dijital Bankacılık (ON Plus)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.617 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 826.617 TL
6. Odea (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.617 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 826.617 TL
7. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.617 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 826.617 TL
8. Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap)
Faiz Oranı: %45,25
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.183 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 826.183 TL
9. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.038 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 826.038 TL
10. DenizBank (Kaptan Hesap)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.749 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 825.749 TL
11. getirfinans (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.460 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 825.460 TL
12. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.460 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 825.460 TL
13. Yapı Kredi (Sınırsız Hesap)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.170 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 825.170 TL
14. QNB (Kazandıran Günlük)
Faiz Oranı: %43,25
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.026 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 825.026 TL
15. Hayat Finans (Avantajlı Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %42,16
32 Günlük Net Getiri: 24.395 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 824.395 TL
16. Akbank (Serbest Plus / Standart Vadeli)
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.013 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 824.013 TL
17. Enpara.com (Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.013 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 824.013 TL
18. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 23.724 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 823.724 TL
19. N Kolay (Bono / Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 23.724 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 823.724 TL
20. Vakıf Katılım (Günlük Hesap)
Kâr Payı Oranı Dengi: %41,00
32 Günlük Net Getiri: 23.724 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 823.724 TL
21. Ziraat Bankası (Vadeli TL Mevduat)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 23.145 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 823.145 TL
22. İş Bankası (İşCep Vadeli)
Faiz Oranı: %38,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 22.277 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 822.277 TL
23. Şekerbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 21.988 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 821.988 TL
24. Albaraka Türk (Katılım Hesabı)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 21.120 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 821.120 TL
25. Ziraat Katılım (Anında Günlük)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,00
32 Günlük Net Getiri: 20.831 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 820.831 TL
26. Halkbank (E-Mevduat)
Faiz Oranı: %35,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 20.252 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 820.252 TL
Güncel Stopaj, Masraf ve Komisyon Detayları
Vadeli mevduat ve katılım hesaplarında getiri hesaplanırken dikkat edilmesi gereken yasal kesintiler ve operasyonel koşullar:
Güncel Stopaj Oranı (%17,5): Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli TL mevduat ve katılım hesaplarında stopaj kesintisi %17,5 olarak uygulanmaktadır. Yukarıdaki tüm kazançlar brüt faizden yasal %17,5 vergi düşülerek net ele geçen tutar üzerinden hesaplanmıştır.
Hesap İşletim Ücreti: Bireysel müşterilere ait TL vadeli mevduat hesaplarından herhangi bir hesap işletim ücreti, dosya masrafı ya da saklama komisyonu alınmamaktadır.
Vadesiz Alt Bakiye Koşulu: Günlük faiz işleten bazı esnek/gecelik mevduat ürünlerinde (Oksijen, VOV, Kiraz, Turuncu vb.) faiz işletilmeyen 5.000 TL ile 25.000 TL arasında bir "vadesiz alt limit" şartı bulunabilir. Sabit 32 günlük standart e-vadeli hesaplarda ise ana paranın tamamı üzerinden faiz hesaplanır.