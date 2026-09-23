800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar

Merkez Bankası'nın faiz patikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat yarışı hız kesmeden devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 1

 Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 800 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Eylül 2026 itibarıyla piyasadaki en güncel faiz oranları, yasal stopaj kesintileri ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 2

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların TL fonlama gereksinimleri doğrultusunda mevduat faiz oranları cazibesini koruyor. Standart vadeli mevduatların yanı sıra günlük kazanç sağlayan tanışma hesapları, dijital bankacılık çözümleri ve katılım bankalarının kâr payı havuzlarıyla rekabet 26 kuruma yayıldı.

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 3

Peki, şu anda nakit parayı 32 gün vadeli mevduata bağlamak ne kazandırıyor? Tasarrufunu enflasyona karşı korumak isteyen bir yatırımcının 800.000 TL’sini değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 4

İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 5

1. Ziraat Dinamik (Dinamik Kazandıran)
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 27.196 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 827.196 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 6

2. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 27.196 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 827.196 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 7

3. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.617 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 826.617 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 8

4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.617 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 826.617 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 9

5. ON Dijital Bankacılık (ON Plus)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.617 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 826.617 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 10

6. Odea (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.617 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 826.617 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 11

7. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.617 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 826.617 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 12

8. Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap)
Faiz Oranı: %45,25
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.183 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 826.183 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 13

9. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.038 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 826.038 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 14

10. DenizBank (Kaptan Hesap)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.749 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 825.749 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 15

11. getirfinans (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.460 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 825.460 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 16

12. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.460 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 825.460 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 17

13. Yapı Kredi (Sınırsız Hesap)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.170 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 825.170 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 18

14. QNB (Kazandıran Günlük)
Faiz Oranı: %43,25
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.026 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 825.026 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 19

15. Hayat Finans (Avantajlı Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %42,16
32 Günlük Net Getiri: 24.395 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 824.395 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 20

16. Akbank (Serbest Plus / Standart Vadeli)
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.013 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 824.013 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 21

17. Enpara.com (Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.013 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 824.013 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 22

18. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 23.724 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 823.724 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 23

19. N Kolay (Bono / Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 23.724 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 823.724 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 24

20. Vakıf Katılım (Günlük Hesap)
Kâr Payı Oranı Dengi: %41,00
32 Günlük Net Getiri: 23.724 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 823.724 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 25

21. Ziraat Bankası (Vadeli TL Mevduat)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 23.145 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 823.145 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 26

22. İş Bankası (İşCep Vadeli)
Faiz Oranı: %38,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 22.277 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 822.277 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 27

23. Şekerbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 21.988 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 821.988 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 28

24. Albaraka Türk (Katılım Hesabı)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 21.120 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 821.120 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 29

25. Ziraat Katılım (Anında Günlük)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,00
32 Günlük Net Getiri: 20.831 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 820.831 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 30

26. Halkbank (E-Mevduat)
Faiz Oranı: %35,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 20.252 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 820.252 TL

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 31

Güncel Stopaj, Masraf ve Komisyon Detayları
Vadeli mevduat ve katılım hesaplarında getiri hesaplanırken dikkat edilmesi gereken yasal kesintiler ve operasyonel koşullar:

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 32

Güncel Stopaj Oranı (%17,5): Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli TL mevduat ve katılım hesaplarında stopaj kesintisi %17,5 olarak uygulanmaktadır. Yukarıdaki tüm kazançlar brüt faizden yasal %17,5 vergi düşülerek net ele geçen tutar üzerinden hesaplanmıştır.

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 33

Hesap İşletim Ücreti: Bireysel müşterilere ait TL vadeli mevduat hesaplarından herhangi bir hesap işletim ücreti, dosya masrafı ya da saklama komisyonu alınmamaktadır.

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800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 34

Vadesiz Alt Bakiye Koşulu: Günlük faiz işleten bazı esnek/gecelik mevduat ürünlerinde (Oksijen, VOV, Kiraz, Turuncu vb.) faiz işletilmeyen 5.000 TL ile 25.000 TL arasında bir "vadesiz alt limit" şartı bulunabilir. Sabit 32 günlük standart e-vadeli hesaplarda ise ana paranın tamamı üzerinden faiz hesaplanır.

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