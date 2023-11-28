81 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 1034 Firari Yakalandı

81 ilde "Aranan şahıslara" yönelik eş zamanlı Çember 7 operasyonları yapıldı. 24 bin 483 personelin katıldığı operasyonlarda farklı suçlardan aranan 1034 firari yakalandı.

81 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 1034 Firari Yakalandı

Güvenlik güçleri firari suçluların yakalanmasına dahil çalışmalarına devam ediyor.

Aranan şahıslara yönelik 81 İlde eş zamanlı 24 bin 483 personelin katıldığı Çember 7 operasyonları düzenlendi.

Güvelik güçleri tarafından yol aramaları, ev ve iş yerlerine operasyonlar ve kimlik kontrolü uygulamaları yapıldı.

4 bin 158 ikamet ve 4 bin 348 noktada yapılan uygulamalarda farklı suçlardan aranan 1034 firari yakalandı.

Yakalanan firarilerin arasında bölücü terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye üye olmaktan aranan suçlarının da bulunduğu belirtildi.

Operasyonları duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç ve suçlularla mücadele de kararlılık mesajı verdi.

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