81 ilde sağanak alarmı: Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, birçok bölgede aralıklı ve yerel sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Kuvvetli sağanak yağış uyarısı ise Aydın, Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt çevreleri, İzmir'in iç kesimleri, Antalya’nın kuzeyi ve doğusu ile Hatay kıyıları için geçerli. Bu bölgelerde yerel olarak kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Yağış anlarında ise yer yer kuvvetli rüzgarlar görülebilir.

Meteoroloji'den iki önemli uyarı

1. kuvvetli yağış uyarısı:

Belirtilen bölgelerde kuvvetli sağanaklar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

2. toz taşınımı uyarısı:

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Bu durum, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara yol açabilir.

Bölgelere göre hava durumu

marmara

Parçalı ve çok bulutlu. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli çevrelerinde öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde ise pus ve sis etkili olabilir.

İstanbul: 14°C

Edirne: 18°C

ege

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Aydın, Muğla ve İzmir'in iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olabileceği öngörülüyor.

İzmir: 18°C

Muğla: 13°C

akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü altında, Adana, Mersin, Osmaniye, Antalya'nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında kuvvetli yağış uyarısı var.

Antalya: 17°C

Adana: 19°C

iç anadolu

Çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Ankara: 12°C

Konya: 15°C

batı karadeniz

Bölge genelinde çok bulutlu hava etkili olacak. Aralıklı ve yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Zonguldak: 13°C

Bolu: 15°C

orta ve doğu karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Trabzon: 13°C

Artvin: 20°C

doğu anadolu

Yağışlar Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacak. Bölgenin kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah saatlerinde toz taşınımı görülebilir.

Van: 11°C

Erzurum: 11°C

güneydoğu anadolu

Bölge genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Siirt çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde toz taşınımı yaşanabilir.

Diyarbakır: 18°C

Şanlıurfa: 20°C