81 ilde yeni Sosyal Konut Kampanyası başlıyor: İşte ayrıntılar...

Bakanlık bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla, vatandaşların konut sahibi olması için yeni adımlar atılacağını açıkladı.

81 İLDE YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI

Bakan Kurum, "2025 yılı sonuna kadar, 81 ilimizi kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyasına başlayacağız. Cumhurbaşkanımızın sözleriyle; 'Son dar gelirli vatandaşımız da devlet güvencesiyle ev sahibi olana kadar, bu projeleri sürdürmeye kararlıyız.' " dedi. Kurum, yıllardır sürdürülen "Sosyal Konut Seferberliği"nin dünyada çok az devletin başarabileceği bir girişim olduğuna ve sosyal devlet anlayışını somut icraatlarla hayata geçirdiklerine vurgu yaptı.

Toplu Konut İdaresini canlandırdıklarını, 21 yılda 3 trilyon lira yatırım, 1 milyon 462 bin sosyal konut ve 46 bin sosyal donatıyı 5 milyon dar gelirli vatandaşa sunduklarını kaydeden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün 81 ilin tamamına yayılan tam 1210 şantiyede, 312 bin yuvamız, park, bahçe, cami, okul ve sosyal donatımızın inşasını da aşkla sürdürüyoruz. 2024 yılında 130 bin konutun ihalesini, 34 bin evin satışını ve 52 bin evin teslimini gerçekleştirdik. Şu anda 50 ve 100 bin sosyal konut projelerindeki konutlarımızı, depremin getirdiği yüksek maliyetlere ve zorluklara rağmen büyük oranda bitirdik. 250 bin sosyal konut kampanyamızda, şu anda 88 bin konutumuzun inşasına başladık, TOKİ'mizin 2 gün önce açıkladığı ihale takvimine göre tüm inşaatlarımızı tamamlayacağız. Milletimize seçim meydanlarında verdiğimiz sözü tutacağız." dedi.