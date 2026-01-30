9 gündür kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor: "Çocukların da, bizim de psikolojimiz bozuldu."

Herhangi bir izin bulunamadığını ifade eden Kılıç, yaşadıkları belirsizliği şu sözlerle dile getirdi: "Nereye gittiğini bilmiyoruz. Şizofren hastasıydı, psikiyatri ilaçları kullanıyordu. Yola çıktı, bir araba alıp başka bir yere mi götürdü, biz de bilmiyoruz. Çocukların da, bizim de psikolojimiz bozuldu."