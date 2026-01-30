9 gündür kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor: "Çocukların da, bizim de psikolojimiz bozuldu."
Diyarbakır'da 9 gündür haber alınamayan Nimet Kılıç için 326 kişilik ekip seferber olurken, umutlu bekleyişini sürdüren acılı eş "Çocukların da bizim de psikolojimiz bozuldu" diyerek feryat etti.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Nimet Kılıç, 21 Ocak sabahı saat 05.12’de evinden ayrıldı.
Sabah 07.30 sıralarında uyanan eşi Şeyhmus Kılıç, eşinin yatağında olmadığını fark edince durumu önce komşularına, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İki çocuk annesi ve şizofreni hastası olduğu belirtilen kadının bulunması için bölgede geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı.
Kayıp ihbarının üzerinden geçen 9 günde ekipler seferber oldu. AFAD, Jandarma Komando, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve çeşitli kurumlardan oluşan toplam 326 personel sahada aktif görev alıyor.
Bölgedeki arazinin karla kaplı olması ve devam eden yağış, arama tarama faaliyetlerini güçleştirse de ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yoğunlaşan çalışmalarda helikopter, iz takip ve kadavra köpekleri ile 16 dron kullanılıyor.
Şu ana kadar ekipler tarafından 100 kilometreden fazla alan yaya olarak taranırken, helikopter desteğiyle havadan kontrol edilen alanın büyüklüğü 150 kilometreyi aştı.
"ÇOCUKLARIN DA, BİZİM DE PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"
Nimet Kılıç’ın eşi Şeyhmus Kılıç, jandarma ve AFAD başta olmak üzere tüm ekiplerin 9 gündür her yerde arama yaptığını ancak henüz bir sonuca ulaşılamadığını belirtti.
Herhangi bir izin bulunamadığını ifade eden Kılıç, yaşadıkları belirsizliği şu sözlerle dile getirdi: "Nereye gittiğini bilmiyoruz. Şizofren hastasıydı, psikiyatri ilaçları kullanıyordu. Yola çıktı, bir araba alıp başka bir yere mi götürdü, biz de bilmiyoruz. Çocukların da, bizim de psikolojimiz bozuldu."
Annesini en son kaybolmadan önceki gece gördüğünü belirten oğlu Faruk Kılıç ise arama çalışmalarının geniş bir alanda sürdüğünü vurguladı. Babasının sabah uyandığında annesini göremediğini belirten Faruk Kılıç, "Kaybolmadığı gece gördüm. Hiçbir iz yok, her yerde ekipler çalışıyor. Babam 07.30'da kalkmış, görmemiş. Her yeri aradık, ondan sonra jandarmaya haber verdik" ifadelerini kullandı.