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9 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Adıyaman merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

9 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki askeri yapılanmasına yönelik 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adıyaman merkezli İzmir, Konya, Şırnak, Siirt, Bingöl, Diyarbakır, Kırklareli ve Malatya'da belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA
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