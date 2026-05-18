9. kata çıkıp intihara kalkıştı! 16 yaşındaki çocuk için alarma geçildi

Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı İldem Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki M.D. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bölgede bulunan bir inşaatın 9. katına çıkarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların inşaatın tepesindeki genci fark etmesi üzerine durum hızla yetkililere bildirildi.

İTFAİYEDEN ŞİŞME YATAKLI ÖNLEM

Gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri olası bir düşme veya atlama ihtimaline karşı gencin bulunduğu noktanın tam altına şişme yatak kurarak tedbir aldı.

KAYMAKAM DEVREYE GİRDİ

Olay yerine gelerek süreci yakından takip eden Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, jandarma ekipleriyle birlikte ikna çalışmalarına bizzat katıldı. Ekiplerin ve Kaymakam Arısoy'un gençle kurduğu diyalog yaklaşık 2 saat boyunca kesintisiz devam etti.

Uzun süren ve titizlikle yürütülen çabalar sonuç verdi ve 16 yaşındaki M.D. eyleminden vazgeçirilerek ikna edildi. Bulunduğu yerden güvenli bir şekilde aşağı indirilen genç kız/erkek, ilk kontrollerinin yapılması amacıyla olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.