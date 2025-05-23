9 köy ve 1 belde karantinaya alındı!

Yapılan açıklamada, Kızık köyü merkez olmak üzere çevresindeki Hamidiye, Sazlıkaya, Beydili, Göztepe, Alaçatı, Ekinözü, Ağılönü, Salur köyleri ile Sudurağı beldesinin karantinaya alındığı bildirildi.

Karantina kapsamında, hastalık tamamen kontrol altına alınana kadar bölgeye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Sadece kesim amacıyla mezbahalara hayvan sevkine izin veriliyor. Et ve et ürünü satışı yapan işletmelerin denetlendiği, mühürlü etlerin uygun şekilde pişirilerek tüketilmesinde herhangi bir sağlık riski bulunmadığı ifade edildi.

Karantina tedbirlerinin bilimsel gerekçelere dayandığı ve yasal zorunluluk olduğu belirtilirken, uygulamanın son hastalık vakasının iyileşmesinden 30 gün sonra kaldırılacağı aktarıldı. Ayrıca, jandarma ekipleri tarafından bölgedeki yol kontrolleri ve hayvan hareketleri denetleniyor.