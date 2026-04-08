9 Nisan Perşembe günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 9 Nisan 2026 Perşembe günü Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 7 ilde kar yağışı bekleniyor. İşte o şehirler...
Bolu
Kastamonu
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Ardahan
Kars