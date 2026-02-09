9 Şubat hava durumu: Kuvvetli yağış ve kar geliyor! İşte riskli iller...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 7°C

Çok bulutlu, kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı