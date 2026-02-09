9 Şubat hava durumu: Kuvvetli yağış ve kar geliyor! İşte riskli iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Şubat 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, belirli bölgeler için kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte tedbirli olunması gereken o bölgeler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
9 Şubat hava durumu: Kuvvetli yağış ve kar geliyor! İşte riskli iller... - Resim: 1

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava çok bulutlu geçecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Hatay çevrelerinde aralıklı yağışlar görülecek. Yağışlı sistem ayrıca İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunu da etkisi altına alacak.

1 15
9 Şubat hava durumu: Kuvvetli yağış ve kar geliyor! İşte riskli iller... - Resim: 2

Genellikle sağanak şeklinde beklenen yağışlar, rakım yükseldikçe yerini kara bırakacak. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

2 15
9 Şubat hava durumu: Kuvvetli yağış ve kar geliyor! İşte riskli iller... - Resim: 3

SEL, HEYELAN VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgeler için kritik uyarılarda bulundu. Yağışların Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan ve yoğun kar yağışına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

3 15
9 Şubat hava durumu: Kuvvetli yağış ve kar geliyor! İşte riskli iller... - Resim: 4

Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi riski devam ediyor.

4 15
9 Şubat hava durumu: Kuvvetli yağış ve kar geliyor! İşte riskli iller... - Resim: 5

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı yönlerden, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 15
9 Şubat hava durumu: Kuvvetli yağış ve kar geliyor! İşte riskli iller... - Resim: 6

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

6 15
9 Şubat hava durumu: Kuvvetli yağış ve kar geliyor! İşte riskli iller... - Resim: 7

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

7 15
9 Şubat hava durumu: Kuvvetli yağış ve kar geliyor! İşte riskli iller... - Resim: 8

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

8 15
9 Şubat hava durumu: Kuvvetli yağış ve kar geliyor! İşte riskli iller... - Resim: 9

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Kayseri ve Niğde'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİVAS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

9 15
9 Şubat hava durumu: Kuvvetli yağış ve kar geliyor! İşte riskli iller... - Resim: 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

10 15
9 Şubat hava durumu: Kuvvetli yağış ve kar geliyor! İşte riskli iller... - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 7°C
Çok bulutlu, kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

11 15
9 Şubat hava durumu: Kuvvetli yağış ve kar geliyor! İşte riskli iller... - Resim: 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Şırnak çevrelerinde yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

12 15
9 Şubat hava durumu: Kuvvetli yağış ve kar geliyor! İşte riskli iller... - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

13 15
9 Şubat hava durumu: Kuvvetli yağış ve kar geliyor! İşte riskli iller... - Resim: 14
14 15
9 Şubat hava durumu: Kuvvetli yağış ve kar geliyor! İşte riskli iller... - Resim: 15
15 15
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu