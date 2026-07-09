9 Temmuz 2026 yol durumu: O otoyolda trafik 15 dakikalık aralıklarla tamamen durdurulacak!

Yetkililer, çalışmaların devam ettiği kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine kesinlikle uyması gerektiği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

İşte 9 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla sürücülerin dikkat etmesi gereken yol durumu ve kapanan güzergahlar:

TEM OTOYOLU ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri Muallimköy-Körfez kavşakları mevkisinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar esnasında TEM Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü tamamen trafiğe kapatılarak, sürücüler Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ayrıca D-100 devlet yolundan TEM Otoyolu'nun Dilovası ve Doğu Hereke gişeleri Ankara yönüne girişler de kapatıldı.

MERSİN-ÇEŞMELİ OTOYOLU'NDA 15 DAKİKALIK KAPATMALAR

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki çalışmalar kapsamında Kuyuluk bağlantı yolu (Kuyuluk-Çeşmeli ile Mersin-Kuyuluk istikametleri) 09.30-19.00 saatlerinde 15 dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülecek.

İL İL ÇALIŞMA YAPILAN DİĞER GÜZERGAHLAR

İzmir-Aydın Otoyolu: 0-1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametindeki çalışmalar nedeniyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Ayrancılar-Torbalı Yolu: 8-10. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım açık şeritlerden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Devrekani-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı Yolu: 68-72. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüp belirli aralıklarla trafiğe kapatılıyor. Bu güzergahta ulaşıma Ilgaz Dağı Yolu'ndan izin veriliyor.

Of-Çaykara-Bayburt Yolu: 33-47. kilometrelerinde üstyapı onarım ve sathi kaplama çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Burdur-Çeltikçi Yolu: 43-46. kilometrelerinde menfez çalışmaları devam ediyor.

Tokat-Sivas Yolu: 29-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-Akhisar Yolu: 18-19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Yozgat Yolu: 68-71. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılıyor.