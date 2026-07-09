9 Temmuz 2026 yol durumu: O otoyolda trafik 15 dakikalık aralıklarla tamamen durdurulacak!
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen yollara ilişkin güncel durumu paylaştı.
Yetkililer, çalışmaların devam ettiği kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine kesinlikle uyması gerektiği konusunda kritik uyarılarda bulundu.
İşte 9 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla sürücülerin dikkat etmesi gereken yol durumu ve kapanan güzergahlar:
TEM OTOYOLU ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI
TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri Muallimköy-Körfez kavşakları mevkisinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar esnasında TEM Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü tamamen trafiğe kapatılarak, sürücüler Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ayrıca D-100 devlet yolundan TEM Otoyolu'nun Dilovası ve Doğu Hereke gişeleri Ankara yönüne girişler de kapatıldı.
MERSİN-ÇEŞMELİ OTOYOLU'NDA 15 DAKİKALIK KAPATMALAR
Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki çalışmalar kapsamında Kuyuluk bağlantı yolu (Kuyuluk-Çeşmeli ile Mersin-Kuyuluk istikametleri) 09.30-19.00 saatlerinde 15 dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülecek.
İL İL ÇALIŞMA YAPILAN DİĞER GÜZERGAHLAR
İzmir-Aydın Otoyolu: 0-1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametindeki çalışmalar nedeniyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.
Ayrancılar-Torbalı Yolu: 8-10. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım açık şeritlerden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Devrekani-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı Yolu: 68-72. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüp belirli aralıklarla trafiğe kapatılıyor. Bu güzergahta ulaşıma Ilgaz Dağı Yolu'ndan izin veriliyor.
Of-Çaykara-Bayburt Yolu: 33-47. kilometrelerinde üstyapı onarım ve sathi kaplama çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Burdur-Çeltikçi Yolu: 43-46. kilometrelerinde menfez çalışmaları devam ediyor.
Tokat-Sivas Yolu: 29-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Balıkesir-Akhisar Yolu: 18-19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Kırıkkale-Yozgat Yolu: 68-71. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılıyor.