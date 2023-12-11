98 Yıl Sonra Şeb-i Arus

Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi tarafından açık hava müzesine dönüştürülüyor. Bursa Mevlevihanesi’nde 98 yıl sonra Şeb-i Arus Töreni yapıldı. Böylece Bursa Mevlevihanesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk günkü ihtişamına yeniden kavuşturuldu.

98 Yıl Sonra Şeb-i Arus

Bursa Mevlevihanesi'nde 98 yıl aradan sonra, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılında Şeb-i Arus töreni yapıldı.

Program, Üftade Tekkesi ve Camii önünden Mevlevi Alayı ile başladı. Mevlevi dervişleri, yürüyerek Bursa Mevlevihanesi'ne geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, tarihi mekanları ayağa kaldırmanın ahde vefa borcu olduğunu vurguladı.

Mesnevi'den Öğretiler adlı programda Mesnevi'den kıssalar anlatıldı, Mevlana'nın Mesnevi'de yazdığı bazı beyitleri okundu.

Program kapsamında ‘Mevlevilik yolunda 18 hizmet’ ve ‘Mesnevi’den 18 Beyit’ adlı sergiler de ziyaretçilere açıldı.

# Bursa
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