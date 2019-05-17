Bayburt'ta görev sırasında uçuruma düşen AA muhabiri Abdulkadir Nişancı ile ilgili Twitter hesabından hakaret ve nefret söyleminde bulunduğu belirlenen Fatih Kılıçparlar, Gaziantep'te gözaltına alındı.

Gaziantep'te sosyal medya hesabından, 8 gün önce görev sırasında uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı ile ilgili hakaret ve nefret söyleminde bulunduğu tespit edilen Fatih Kılıçparlar gözaltına alındı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını izlerken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya, Twitter hesabından hakaret ettiği ve nefret söyleminde bulunduğu belirlenen Fatih Kılıçparlar hakkında soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kılıçparlar, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen Kılıçparlar, emniyete götürüldü.

Kaynak: