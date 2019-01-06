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Abant Gölü buz tuttu

Doğla güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı göl yüzeyinde oluşan buz büyüledi.

Abant Gölü buz tuttu

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda bulunan gölün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece eksi 9 dereceye kadar düşmesinin ardından, tabiat parkında bulunan gölün büyük bölümü dondu.

Abant'ta görev yapan jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tatilcileri gölün buz tutan kısımlarına çıkmamaları konusunda uyardı.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Abant'ta, kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

Günübirlik ve konaklamak için Abant'a gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp faytona ve ata bindi. Piknik yapan tatilciler, karda keyifli vakit geçirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #abant gölü
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