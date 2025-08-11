Abartının sonu ağır oldu: 29 sürücüye 194 bin lira ceza kesildi

Erzurum’da 4-11 Ağustos’ta yapılan denetimlerde abart egzoz kullanan 29 sürücüye 194 bin 277 lira ceza uygulandı, araçlar trafikten men edildi.

Erzurum’da otomobil ve motosikletlerde abart egzoz kullanan 29 sürücüye toplam 194 bin 277 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde trafikte güven ve huzurun sağlanması amacıyla 4-11 Ağustos tarihleri arasında denetim yaptı.

Bu kapsamda, trafiği tehlikeye düşüren ve abart egzoz kullanan 26 otomobil ile 3 motosiklet sürücüsüne toplam 194 bin 277 lira para cezası kesildi. Araçlar trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

egzoz erzurum
