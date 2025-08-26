ABD Büyükelçiliği o iddiaları yalanladı: Değişiklik yok

ABD Büyükelçiliği, son günlerde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan “vize ücretlerinin artırıldığı” iddialarına açıklık getirdi.

Büyükelçilikten bir yetkili, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“An itibariyle, Türk vatandaşlarına yönelik vize ücreti tarifelerinde bir değişiklik bulunmamaktadır.”

Sosyal medya paylaşımlarında ve bazı haberlerde, ABD vize ücretlerinin yüzde 135 artışla 185 dolardan 435 dolara çıkarıldığı ileri sürülmüştü. Ancak büyükelçilik, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.