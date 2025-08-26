ABD Büyükelçiliği o iddiaları yalanladı: Değişiklik yok

ABD Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarına yönelik vize ücretlerinin artırıldığına dair sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yer alan iddiaları yalanladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
ABD Büyükelçiliği o iddiaları yalanladı: Değişiklik yok
Yayınlanma:

ABD Büyükelçiliği, son günlerde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan “vize ücretlerinin artırıldığı” iddialarına açıklık getirdi.

Büyükelçilikten bir yetkili, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“An itibariyle, Türk vatandaşlarına yönelik vize ücreti tarifelerinde bir değişiklik bulunmamaktadır.”

Sosyal medya paylaşımlarında ve bazı haberlerde, ABD vize ücretlerinin yüzde 135 artışla 185 dolardan 435 dolara çıkarıldığı ileri sürülmüştü. Ancak büyükelçilik, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Memur ve emekliye 3 farklı senaryo: Enflasyon farkıyla maaşlar nasıl değişecek?Memur ve emekliye 3 farklı senaryo: Enflasyon farkıyla maaşlar nasıl değişecek?Ekonomi
Büyük Taarruz’un 11 aylık hazırlık süreci: İşte Atatürk'ün zafer getiren taktikleriBüyük Taarruz’un 11 aylık hazırlık süreci: İşte Atatürk'ün zafer getiren taktikleriGündem
İsrailli yorumcu sınır tanımadı: Gazetecilerin öldürülmesini sevinçle karşıladıİsrailli yorumcu sınır tanımadı: Gazetecilerin öldürülmesini sevinçle karşıladıDünya
abd büyükelçisi vize yalanlama
Günün Manşetleri
İşte Atatürk'ün zafer getiren taktikleri
Gazetecilerin öldürülmesini sevinçle karşıladı
“Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlık yok, hiçbir talep yok”
FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin davası sürüyor
Alevi derneklerinden cemevi başkanlığı önünde protesto
Beşiktaş Belediyesi’ne ‘Cumhuriyet Bayramı’ soruşturması
11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi
Memur ve emekliye 2026-2027 zam kararı belli oldu
Yardımlar hedef alınıyor, ölü ve yaralı sayısı artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı! Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı!
İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! İlçe ilçe duyuruldu İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! İlçe ilçe duyuruldu
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Memur ve emekliye 3 farklı senaryo Memur ve emekliye 3 farklı senaryo
11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi 11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi