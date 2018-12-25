Amerika'nın Suriye'den çekilme sürecinde gözler diplomasi trafiğine odaklandı. Amerika'yla ilk toplantı 8 Ocak'ta Washington'da olacak. Ancak Ankara-Moskova hattı da hareketli. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet, Astana ortaklarına bilgilendirme yapılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

Suriye'den çekilme diplomasisinde yoğun takvim bu hafta başlıyor. Ankara ve Washington, bu süreçte koordinasyon içinde olacak. Astana ortakları da gelişmeler karşısında bilgilendirilecek.



Amerika ve Türkiye arasındaki ilk toplantı 8 Ocak'ta yapılacak. Bu toplantı öncesinde ise Amerika'dan askeri bir heyet Türkiye'deki mevkidaşlarıyla çekilme planını masaya yatıracak.



Ancak Ankara, Moskova ile de yoğun temas halinde. İki ülke bir çalışma takvimi başlatacak.



Bölgedeki işbirliği için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya'ya gidecek.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu temasların ardından bir görüşme yapacak. Kremlin ise "Putin'in programında Erdoğan'la görüşme yok" dendi.Zirvenin tarihi henüz belirlenmedi.



Merak edilen konulardan biri de ABD'nin boşalttığı bölgelere kimin yerleşeceği konusu. Terör örgütlerinin nefes almasına izin verilmeyecek. Rusya ile temaslarda terörle mücadelede Suriye ordusunun desteği gündeme gelecek.



2019 yılı içinde Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelecek.



Beyaz Saray'dan da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Trump'ın, Erdoğan ile görüşmeye açık olduğu belirtildi. Fakat Türkiye için henüz planlanmış bir tarih bulunmadığı ifade edildi.



ulusal.com.tr