ABD ve İsrail’in başlattığı savaş vatandaşın cebini yaktı: Hatay'da fasulye ve biber 250 liraya dayandı

Vatandaş da pazarcı da sebze fiyatlarındaki artıştan yakınıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çarşı pazar ateş pahası. Domates 100, patlıcan 150 lirayı geçti, fasulye ve biber 250 liraya dayandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarından sonra yakıta zam geldi. Nakliye maliyetleri arttı. Bu durum üretim merkezlerinde bile sebze ve meyve fiyatların yükselmesine neden oldu.

Esnaf ve vatandaş, savaşın sona ermesini, üretimin artırılmasını istiyor. Aksi halde pazar alışverişi vatandaş için daha zor hale gelecek.

Hataylı esnaf ABD ve İsrail'e tepkili...Ortak mesaj "İran'ın yanındayız" oluyor.