ABD ve İsrail’in başlattığı savaş vatandaşın cebini yaktı: Hatay'da fasulye ve biber 250 liraya dayandı

Amerikan ve İsrail’in, İran’a başlattığı savaş, üreticilerin, pazarcıların ve vatandaşın cebini de yaktı. Savaşla birlikte meyve ve sebzeye kademe kademe zam yapıldı. Hatay'da fasulye ve biber 250 liraya dayandı.

Hüseyin Güler
Vatandaş da pazarcı da sebze fiyatlarındaki artıştan yakınıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çarşı pazar ateş pahası. Domates 100, patlıcan 150 lirayı geçti, fasulye ve biber 250 liraya dayandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarından sonra yakıta zam geldi. Nakliye maliyetleri arttı. Bu durum üretim merkezlerinde bile sebze ve meyve fiyatların yükselmesine neden oldu.

Esnaf ve vatandaş, savaşın sona ermesini, üretimin artırılmasını istiyor. Aksi halde pazar alışverişi vatandaş için daha zor hale gelecek.

Hataylı esnaf ABD ve İsrail'e tepkili...Ortak mesaj "İran'ın yanındayız" oluyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

