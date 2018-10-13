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ABD'ye Malcolm X mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince, Amerikalı Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'in adı, Çukurambar'da inşa edilen yeni ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye verildi.

ABD'ye Malcolm X mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi değişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Çukurambar Mahallesi’nde inşa edilen ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu caddenin adının “Malcolm X” olarak değiştirilmesine karar verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İsimlendirme Komisyonu Raporunun oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Amerikalı Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X, 1965 yılında Amerika’da bir konferans salonunda konuşma yaparken öldürülmüştü.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #abd büyükelçiliği #ankara #Çukurambar #malcolm x
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