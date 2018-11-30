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Abdest almakta zorlanan İrfan Güralan'a polis yardım etti

Ankara'da polis memurunun cuma namazı için tekerlekli sandalyesiyle camiye gelen yürüme engelliye abdest almasında yardımcı olması kameraya yansıdı.

Abdest almakta zorlanan İrfan Güralan'a polis yardım etti

Başkentte polis memurunun cuma namazını kılmak amacıyla camiye gelen yürüme engelliye abdest alması için yardım etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mendil satarak geçimini sağlayan İrfan Güralan, cuma namazı için tekerlekli sandalyesiyle Hacı Bayram Camisi'ne geldi. Güralan, caminin bahçesindeki çeşmeden abdest almakta zorlandı.

Durumu fark eden Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Muhammed Taha Terzi, Güralan'a abdest almasında yardımcı oldu.

Güralan, Terzi'ye yardımı için teşekkür etti.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde polis memuru Terzi'nin bardakla çeşmeden su doldurarak Güralan'a abdest almasında yardımcı olması yer alıyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #polis
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