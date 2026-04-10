ABD–İran savaşı sonrası İskenderun’da esnaf ekonomik etkileri değerlendirdi

Amerika ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından başlayan süreci Hatay İskenderun’daki oda başkanlarına sorduk. Oda temsilcileri, savaşın ekonomik etkilerinin derinden hissedildiğini belirtirken, ABD'nin kaybettiğini İran'ın kazandığını söyledi.

ABD-İran savaşı petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi. Bu durum esnafta birçok gider kalemine artış olarak yansıdı.

Hatay İskenderun'da esnaf temsilcileri, savaşın farklı sektörlerde yarattığı tabloyu değerlendirdi.

Barış ortamının sağlanmasıyla petrol fiyatlarının gerileyeceği ve piyasanın rahatlayacağını düşünüyorlar.

Oda başkanları ABD'nin yenilgi aldığını, İran'ın zafer kazandığını söylüyor. Savaşın değil huzurun ve barışın kazandığı bir sürecin tüm bölge halkları için büyük kazanım olacağını vurguluyorlar.