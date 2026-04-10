ABD–İran savaşı sonrası İskenderun’da esnaf ekonomik etkileri değerlendirdi

Amerika ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından başlayan süreci Hatay İskenderun’daki oda başkanlarına sorduk. Oda temsilcileri, savaşın ekonomik etkilerinin derinden hissedildiğini belirtirken, ABD'nin kaybettiğini İran'ın kazandığını söyledi.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
ABD-İran savaşı petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi. Bu durum esnafta birçok gider kalemine artış olarak yansıdı.

Hatay İskenderun'da esnaf temsilcileri, savaşın farklı sektörlerde yarattığı tabloyu değerlendirdi.

Barış ortamının sağlanmasıyla petrol fiyatlarının gerileyeceği ve piyasanın rahatlayacağını düşünüyorlar.

Oda başkanları ABD'nin yenilgi aldığını, İran'ın zafer kazandığını söylüyor. Savaşın değil huzurun ve barışın kazandığı bir sürecin tüm bölge halkları için büyük kazanım olacağını vurguluyorlar.

İsrail'in Filistinliler’e yönelik idam kararına Erdoğan'dan tepki: Hitler'den bir farkı var mı?İsrail'in Filistinliler’e yönelik idam kararına Erdoğan'dan tepki: Hitler'den bir farkı var mı?Gündem
iskenderun haberleri hatay abd iran
Günün Manşetleri
İsrail'in Filistinliler’e yönelik idam kararına tepki
Turizm sektörüne 60 milyar liralık finansman desteği
TCMB’nin 2025 yılı bilançosu açıklandı
Kruvaziyer yolcu sayısında son 16 yılın zirvesi görüldü
Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon
Başkan yardımcısı dahil 3 kişi gözaltında
Pakistan: "İsrail Lübnan’da soykırım yapıyor"
Soykırımcı Netanyahu Lübnan ile müzakereyi reddetti
Süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesi vurgusu
'Yönetiminde yeni bir aşamaya gireceğiz'
Çok Okunanlar
Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte Nisan 2026 emekli promosyon kampanyaları Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte Nisan 2026 emekli promosyon kampanyaları
BİM 10-13 Nisan 2026 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı BİM 10-13 Nisan 2026 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Meteoroloji yarın için uyardı: 22 ile lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji yarın için uyardı: 22 ile lapa lapa kar geliyor!
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Yarın karanlığa hazır olun: Gün boyu elektrikler olmayacak Yarın karanlığa hazır olun: Gün boyu elektrikler olmayacak