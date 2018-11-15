DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı. İşte o görüntüler.

Görüntüler, Sakarya'da saldırıya uğrayan Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın vurulma anına ait. Olay, fabrikanın giriş kapısındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Karacan'ı vuran Sedat U, önce iş yeri temsilciliği binasına girdi. İçeride tartışma çıktı, bunu üzerine Sedat U, kalabalık bir grup tarafından dışarı çıkarıldı. Tansiyon düşmeyince tekrar binaya götürüldü. Kavga içeride devam etti, silah ateş aldı. Bunun üzerinde içerideki grup koşarak dışarı çıktı. O anlar saniye saniye kaydedildi.



Olay Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşanmıştı. Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, işyeri temsilciliğini ziyaret ettiği sırada, işçilerden Sedat U'nun silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.



Sedat U, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı. Sedat U. ilk ifadesinde iş yerindeki görev yeri değişikliği nedeniyle sendika yetkilileriyle tartıştığını söylemişti.



ulusal.com.tr