ABD Başkanı Donald Trump'a benzerliğiyle dikkati çeken Giresunlu Abdullah Topçu, Görele ilçesinde defnedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'a benzerliğiyle dikkati çeken Giresunlu Abdullah Topçu, memleketi Görele'de toprağa verildi.



Kanser tedavisi gördüğü Trabzon'daki bir özel hastanede dün yaşamını yitiren 70 yaşındaki Topçu için Görele'nin Karakeş köyü Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Topçu'nun naaşı öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.



Cenaze törenine, Topçu'nun yakınları, AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, bazı ilçelerin belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Emekli öğretmen olan Abdullah Topçu, 2014 yılında belediyesi kapanan Görele ilçesine bağlı Köprübaşı beldesinin 2004-2014 yılları arasında belediye başkanlığı yapmıştı.



Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından çevresinde ve sosyal medyada ilgi gören Topçu, "Yerli Trump" olarak adlandırılıyordu.