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Abla kardeşin darbedildiği iddiası

Bursa'nın Kestel ilçesindeki olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı

Abla kardeşin darbedildiği iddiası

Bursa'nın Kestel ilçesinde, abla kardeşin trafikte tartıştığı kişilerce darbedildiği iddia edildi.

İddiaya göre, ilçe merkezinde otomobille seyreden F.A. ve ağabeyi H.B.A. ile başka bir otomobilde bulunan Nurcan Atlı Sezgin arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Bir süre sonra otomobiliyle evinin önünde duran Sezgin ile H.B.A. ve F.A. arasındaki tartışma, burada da devam etti.

Şüpheliler, Sezgin ile evden gürültüleri duyarak dışarı çıkan Sezgin'in ablası Filiz Atlı'yı darbederek olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından abla kardeş, Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, olay anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #abla kardeşin darp edildiği iddiası #bursa #kestel
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