Ablasını kaçıran kuzenini öldürmüştü: 16 yaşındaki katil zanlısı ve babası hakkında karar çıktı

Olay, 15 Mayıs 2025 tarihinde İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.T., ablasını evlenmek amacıyla kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan Torun (24) ile karşı karşıya geldi. Okan Doğan Torun'un, evlilik konusunu babasıyla görüşmek üzere ikinci el mobilya satışı yapılan iş yerine geldiği sırada, M.T. tabancayla kuzenini göğsünden vurdu. Yaralı halde olay yerinden kaçarak bir kitapçıya sığınmaya çalışan Torun'un peşinden giden M.T., ateş etmeye devam etti. Bu sırada kurşunlardan biri iş yerinin önünde oturan D.A.'nın beline isabet etti.

Olayın ardından yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Okan Doğan Torun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BABA VE OĞUL HAKİM KARŞISINDA

Cinayetin hemen ardından Güven Timleri tarafından yakalanan M.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma kapsamında, baba Halil İbrahim Torun'un (48) kızını kaçıran yeğenini oğluna vurdurttuğu iddia edildi. "Azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün gerçekleştirildi. Duruşmada tutuklu yargılanan baba ve oğul son savunmalarını yaptı.

"TASARLAYARAK OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER"

Duruşmada söz alan maktul Okan Doğan Torun'un annesi Saniye Usta, şikayetçi olduğunu belirterek, "Ben bir anneyim, benim içim yanıyor. Tasarlayarak oğlumu öldürdüler. En ağır cezayı çekmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık M.T. ise savunmasında pişman olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Babamın hiçbirşeyle alakası yoktur. Kimse beni yönlendirmedi. Bir anda yaşandı. Çok pişmanım. Bu durumlara düştüğümden dolayı çok çok üzgünüm. Hangi baba oğlunun bu duruma düşmesini ister. Babamın suçu günahı yok. Pişmanım"

Oğlunu azmettirdiği iddialarını reddeden baba Halil İbrahim Torun ise savunmasında şu ifadelere yer verdi: "Akşama kızımı istemeye geleceklerdi. Ben de bunu kabul etmiştim. Okan geldiğinde konuları konuşurken M.T. Okan'a ateş etiğinde Okan, M.T.'yi itti, dışarı kaçtı. Olay dışarı yansımıştı. Okan kızımı hürriyetinden yoksun bıraktı, adımı lekeledi, geleceğini kararttı. 13 yaşındaki çocuğumu da 3 kişiye dövdürttü. 9 aydır tutukluyum. Eşim ameliyat oldu. Çoluğum çocuğum mağdur. Benden başka gelirleri yok. Çocuğumun hata işlemesinden dolayı üzgünüm. Çoluğum çocuğum bir ekmeğe muhtaç. Komşular yardım ediyor. Tahliyemi, beraatimi talep ediyorum"

Mahkeme heyeti, sanık M.T.'yi "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı, ancak sanığın olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezayı 13 yıla indirdi. M.T. ayrıca D.A.'yı yaralamaktan 4 yıl 12 ay ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl hapis cezası aldı. Toplamda 20 yıl hapis cezasına çarptırılan çocuğun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Baba Halil İbrahim Torun ise "azmettirme" suçundan beraat ederken, "cinayete yardım etmek" suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, babanın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.