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Aç kalan tilki fare avında

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yiyecek bulmakta zorlanan tilkinin kar altındaki fareleri avlaması ilginç görüntüler oluşturdu

Aç kalan tilki fare avında

 Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yiyecek bulmakta zorlanan tilkinin kar altındaki fare avlaması ilginç görüntülere sahne oldu.

Sarıkamış ilçesinde bir süre önce etkili olan kar yağışı nedeniyle arazilerin tamamının karla kaplanması yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanlarını olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 20 santimetreye, hava sıcaklığının ise gece sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü ilçede, tilkiler kar altındaki fareleri avlamaya çalışıyor.

İlçede, kar altındaki farelere odaklanan bir tilki, 30 saniye hiç kıpırdamadan hareketlerini takip edip yerini belirlediği avını yakalamak için yaklaşık 1 metre zıplayıp kafasını kara gömdü.

Bu yöntemle kar altındaki fareleri yakalayan tilkinin fare avı çevredekilerin de ilgisini çekti.


Kaynak: AA
Etiketler; #tilki #kars
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