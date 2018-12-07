Yiyecek bulamayan ayı yavrusu tavuk kümesine girdi. Olay Rize'de yaşandı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karnı acıktı, doğada yiyecek bulamadı, gözüne tavuk kümesini kestirdi.



Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıkları düştü. Hal böyle olunca yabani hayvanlar da yiyecek bulmakta zaman zaman zorlanmaya başladı.



Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yiyecek bulamadığı için tavuk kümesine giren ayı yavrusu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Feridun Altaş'a ait tavuk kümesine giren ayı, uzun uğraşlar sonucu dışarı çıkarıldı. O anlarda yavru ayı ile vatandaşlar arasında kovalamaca yaşandı.



Yaklaşık bir saatlik kovalamanın ardından tel çitleri aşmayı başaran ayı yavrusu gözden kayboldu.



Vatandaşlar, son dönemde sıkça ayı gördüklerini kaydederek, yetkililerden yardım istedi.



ulusal.com.tr