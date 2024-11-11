Acı olay: 5 kardeş yangında hayatını kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangında 5 kardeş hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Acı olay: 5 kardeş yangında hayatını kaybetti
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Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada hurda toplamaktan dönen anne eve ulaştı.

Yangında dumandan etkilenen ve aynı odada bulunan 5 kardeşten 3'ü olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangının, evdeki elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı düşünülüyor. Çocukların yangın sırasında evde yalnız olduğu belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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