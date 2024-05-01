Acı olay! Balıkesir'de evinde yangın çıkan 90 yaşındaki yaşlı adam öldü
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 90 yaşındaki yaşlı adam yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı kırsal Karacalar Mahallesi'nde Ali Çalı'nın yalnız yaşadığı evden yükselen dumanı gören komşuları, alevlere ilk müdahaleyi yaptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Dumandan etkilenen Çalı, evden çıkarılarak Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Çalı, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının, elektrik tesisatından çıktığı belirlendi.