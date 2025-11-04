Açık görüşte korkunç saldırı: Babasının hastanelik ettiği 4 yaşındaki kızdan sevindirici haber geldi

Dehşet verici olay, geçtiğimiz günlerde Bolu'nun Kuruçay mevkisinde bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Hakan A., iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi ve 4 yaşındaki kızıyla açık görüş ziyaretinde bir araya geldi.

Ziyaret esnasında Hakan A., eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinir krizi geçiren saldırgan baba, öfkesini 4 yaşındaki kızına yönelterek ona saldırdı. Hakan A.'nın küçük kızı duvara fırlattığı ve çocuğun bu sebeple ağır yaralandığı bildirildi.

HASTANEDEN İYİ HABER GELDİ

Yaşanan dehşet anlarının ardından infaz koruma memurları derhal Hakan A.'ya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük kız, sağlık personelinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanede bir hafta boyunca yoğun bakımda tutulan 4 yaşındaki kızın sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öz kızını öldüresiye döven Hakan A.'nın ise cezaevinde tek kişilik hücreye konulduğu ve hakkında cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldığı belirtildi.