Açık havada sigara içenler dikkat: Yasak genişliyor, taslak hazır

Sigara yasaklarının kapsamı genişletiliyor. Üzerinde çalışılan ve sona gelinen yeni taslakla birlikte, birçok yarı açık ve açık alan artık "kapalı alan" statüsüne alınarak kısıtlama getirilecek. Hayata geçirilmesi planlanan düzenlemenin en dikkat çekici maddesi ise çocuk parkları ve sahillerin "kırmızı hat" kapsamına alınması olacak.

DUMANSIZ ALANLARIN SINIRI GENİŞLİYOR

NTV'den Melis Sander'in haberine göre; parklar ve plajlara kırmızı hat çizilerek dumansız alanlar genişletiliyor. Özellikle çocuk parkları tamamen dumansız alan ilan ediliyor. Yeni düzenlemenin, toplumsal alanlarda pasif içiciliği azaltmayı ve çocukları tütün dumanından korumayı amaçladığı belirtiliyor.

Uzmanlar, açık havada olmanın sigara dumanının zararını engellemediğine dikkat çekiyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, "Açık alanda içilen sigaranın dumanı, çocukları pasif içici yapar" dedi. Aliyeva, tehlikenin boyutlarını şu ifadelerle aktardı: "Parkta, balkonda ya da yürürken içilen sigaranın dumanı etrafımızdaki çocukların direk solunum yoluna geçer ve onlarda astım, bronşit, sık enfeksiyon geçirme, öksürük ve alerjik hastalıkların oluşmasına neden olabilir"

CEZAİ YAPTIRIMLAR NETLEŞİYOR

Kırmızı hat uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, özellikle çocuk parklarındaki sigara yasağı çok daha katı kurallara sahip olacak. Yasağın ihlali durumunda uygulanacak cezai yaptırımlara ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.