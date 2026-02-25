Acılı anne, oğlunun mezarında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Bolu’da 16 yaşındaki oğlunun ölümünün ardından mezar ziyaretinde fenalaşarak kalp krizi geçiren anne Mine Konuk, tedavi gördüğü Ankara’da yaşam mücadelesini kaybetti.
Bolu’da geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunan 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk’un annesi Mine Konuk’tan acı haber geldi.
14 Şubat’ta hayatını kaybeden Efe Kerem Konuk’un cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Kılıçarslan Mezarlığı’nda toprağa verilmişti. Evladının ani ölümüyle yıkılan anne Mine Konuk, oğlunun mezarını ziyaret ettiği sırada fenalaştı.
Mezar başında kalp krizi geçirdiği öğrenilen Mine Konuk’a olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Bolu’da hastaneye kaldırılan acılı anne, durumunun ağırlaşması üzerine Ankara’ya sevk edildi.
Ankara’da yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mine Konuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı