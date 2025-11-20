Acılı bekleyiş sürüyor: Maden ocağındaki göçükte kayıp şantiye müdürü aranıyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan demir madeni ocağında meydana gelen kaymada toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı kurtarma ekipleri arıyor. 17 Kasım'dan bu yana süren çalışmalara bölgedeki olumsuz şartlar ve devam eden toprak kaymaları engel oluyor.

Sivas ilinin Divriği ilçesi sınırları içerisinde yer alan demir madeni ocağında yaşanan göçük sonrasında toprak altında kalan şantiye müdürünü bulmak için arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

OLAY 17 KASIM'DA MEYDANA GELDİ

Olay, ilçeye bağlı Çaltı köyündeki maden sahasında 17 Kasım tarihinde gerçekleşti. 66 yaşındaki şantiye müdürü Sabri Yıldırım, sahada yürütülen heyelan risk azaltma çalışmalarını denetlerken, talihsiz bir kaza yaşadı. Yıldırım'ın ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşmesi ve ardından toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kaldığı belirtildi.

Kayıp şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı arama operasyonları, bölgedeki olumsuz saha koşulları nedeniyle gece saatlerinde bir süreliğine durdurulmuştu. Kurtarma ekipleri, sabah saatlerinin gelmesiyle birlikte çalışmalarına yeniden ivme kazandırdı.

Şantiye müdürü Yıldırım'ın bulunduğu tahmin edilen bölgede, zaman zaman devam eden kaymalar gözleniyor. Bu durum, arama ve kurtarma çalışmalarının büyük güçlüklerle yürütülmesine neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sivas maden ocağı göçük
