Adalet Bakanı açıkladı! Trafikte yol kesen ve düğünde havaya ateş açanlara hapis cezası: İşte detaylar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlanan yasa teklifinde trafikte yol kesme fiilinin müstakil suç sayılacağını ve 1 ila 3 yıl hapis cezası verileceğini açıkladı. Düğün ve asker uğurlamalarında havaya ateş açanlara uygulanacak cezaların da artırılacağını belirtti.

Adalet Bakanı açıkladı! Trafikte yol kesen ve düğünde havaya ateş açanlara hapis cezası: İşte detaylar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafikte yol kesme eylemiyle ilgili hazırlanan yeni düzenlemeyi duyurdu. Tunç, “Cebir ve tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir. Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, Trabzon’un Çaykara ilçesinde “gelin çıkarma merasimi” sırasında silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını hatırlatarak, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Ayrıca, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü kesip araca saldıran zanlının da tutuklandığını aktardı.

Tunç, toplumun huzurunu bozan eylemlere karşı etkili tedbirler alındığını vurgulayarak, hazırlanan düzenlemelerin 10. Yargı Paketi’nde yer aldığını ancak Meclis gündemi nedeniyle 11. Yargı Paketi’nde yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

“Buna göre, trafikte yol kesme eylemi, müstakil bir suç olarak düzenlenmekte, bu fiiller bakımından caydırıcı yaptırımlar belirlenmektedir. Cebir ve tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir. Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır. Trafikte yol kesmenin yanında başka suçların işlenmesi durumunda hem yol kesme suçundan hem de işlenen diğer suçlardan ayrı ayrı ceza verilecektir.”

HAVAYA ATEŞ AÇMANIN CEZASI ARTIRILIYOR

Adalet Bakanı Tunç, düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açma fiiline yönelik cezaların da artırıldığını açıkladı.

“Hazırladığımız taslakta meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası iken 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacak şekilde artırılmakta, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar (kuru sıkı silahlar) da bu suçun kapsamına alınmakta ve bu fiil bakımından 6 aydan 3 yıla kadar olacak şekilde müstakil ceza belirlenmektedir. Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.”

Tunç, bu fiiller sonucunda yaralama veya ölüm meydana gelmesi halinde mevcut mevzuattaki cezaların eksiksiz uygulanacağını da vurguladı.

“Kalabalık ortamlarda masum insanların hayatını riske atan bu tehlikeli davranışlara asla müsamaha gösterilmeyecek, yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

trafik cezası adalet bakanı
