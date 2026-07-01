Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! Batman'daki 19 yıllık sır perdesi aralandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman’ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında bulunan bir erkek cesedine ait faili meçhul dosyasının, tam 19 yıl sonra yürütülen titiz ve teknolojik çalışmalar neticesinde çözüldüğünü duyurdu. Gizemli dosyanın aydınlatılmasıyla birlikte cinayet şüphelisi olarak listelenen 10 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MUCİZE TESPİT: 19 YILLIK SIRRI DNA ÇÖZDÜ

Bakan Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamada, bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde eski dosyaların tek tek masaya yatırıldığını belirtti. 2007 yılından bu yana faili meçhul olarak bekleyen dosya, Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin derinlemesine araştırmasıyla yeniden açıldı.

O dönem bulunan ve kimliği belirlenemeyen ceset üzerinde yapılan modern DNA incelemeleri, 2007 yılından beri hiçbir resmi işlem kaydı veya hayat belirtisi bulunmayan Aydın Özcan’a ait olduğunu kesin olarak ortaya koydu.

EŞ ZAMANLI OPERASYON: 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kimlik tespitinin ardından adli süreç hızla işletildi. Geçmişe dönük saha çalışmaları, teknik takipler, dijital verilerin analizi ve yeniden alınan tanık beyanları doğrultusunda cinayete karıştığı veya delilleri kararttığı değerlendirilen 10 şüpheli belirlendi. Kolluk kuvvetlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüphelilerin tamamı gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

BAKAN GÜRLEK: "FAİLİ MEÇHUL DOSYALARIN AYDINLATILMASI HAYATİDİR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu vicdanını rahatlatan bu operasyonun ardından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Faili meçhul dosyaların aydınlatılması, milletimizin adalete olan güveninin güçlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. 19 yıllık sır perdesini büyük bir sabır, dikkat ve profesyonellikle aydınlatan Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; üstün gayretlerinden ötürü kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve olayın izini süren JASAT ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla kamu vicdanını yaralayan dosyaları aydınlatmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."