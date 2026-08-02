Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! Orman yangınlarında 6 tutuklama

Orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli süreçlerin detaylarını paylaşan Bakan Gürlek; tespit edilen 29 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 9'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve gözaltındaki 6 şüphelinin ise adli işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

"Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı süreçleri yakından takip ediyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında, orman yangınlarına karşı yürütülen adli takip çalışmalarının İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının güçlü iş birliği ve koordinasyonuyla sürdürüldüğünü vurguladı.

Bakanlık bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın süreçleri düzenli olarak takip ettiğini belirten Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıklarının yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını belirlemek amacıyla tüm delilleri titizlikle değerlendirdiğini ifade etti.

"Suç şüphesi bulunan hiçbir yangın faili meçhul kalmayacak"

Olay yeri inceleme bulguları, kamera görüntüleri, iletişim kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve teknik verilerin ayrıntılı biçimde incelendiğini aktaran Adalet Bakanı Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Yangınların kusur ve sorumluluk zincirinin tamamı araştırılmaktadır. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir. Ormanlarımızı kasten yakanlar da tedbirsizlik veya ihmalleriyle yangına sebebiyet verenler de bilmelidir ki yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. Deliller eksiksiz şekilde toplanacak, sorumlular adalet önüne çıkarılacak ve kanunlarımızın öngördüğü tedbir ve yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacaktır."

Bakan Gürlek, "Yeşil Vatan" olarak nitelendirdiği ormanların korunması için başsavcılıklar ile kolluk birimleri arasındaki yakın çalışmanın kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.