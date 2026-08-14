Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Yıllardır bekleyen 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Kırıkkale'de 2014'te kaybolup cesedi derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu ile Ankara Kızılcahamam'da 2018'de öldürülen Emrah Daşdemir cinayetlerine ilişkin eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

4 AYDA 35 FAİLİ MEÇHUL CİNAYET AYDINLATILDI

Bakanlık bünyesindeki birimlerin cumhuriyet başsavcılıkları ve emniyet-jandarma güçleriyle yoğun bir koordinasyon yürüttüğünü belirten Bakan Gürlek, son 4 ay içerisinde 30 ayrı dosyada yer alan toplam 35 faili meçhul cinayetin çözüme kavuşturulduğunu vurguladı.

DERİN DONDURUCUDA BULUNAN HÜSEYİN OKUMUŞOĞLU DOSYASINDA 16 GÖZALTI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yeniden ele alınan dosyada büyük ilerleme kaydedildi. 2014 yılında kaybolan ve 2025'te bir evdeki derin dondurucuda cansız bedeni bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüne dair:

98 kişinin ifadesi alındı,

112 farklı kurum ve kuruluşla resmi yazışma yapıldı,

İletişim kayıtları ve teknik incelemeler sonucu olayla bağlantılı 17 şüpheli tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla şüphelilerden 16'sı bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

KIZILCAHAMAM'DAKİ EMRAH DAŞDEMİR CİNAYETİNDE TAKİPSİZLİK KALKTI

İkinci operasyon ise Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirildi. 2018 yılında öldürülen Emrah Daşdemir soruşturmasında; HTS ve baz istasyonu hareketleri ile sosyal medya yazışmaları yeniden mercek altına alındı. Elde edilen somut deliller üzerine şüpheli Halil Can Çelik hakkında daha önce verilen ek takipsizlik kararı kaldırıldı ve şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

"ARADAN KAÇ YIL GEÇERSE GEÇSİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Soruşturmalarda görev alan başsavcılıklar, emniyet ve jandarma personeline teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek şu kararlılık mesajını verdi:

"Aradan kaç yıl geçerse geçsin, ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin peşinden gitmeye; faillerin tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için gereken bütün çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."