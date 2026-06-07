Adalet Bakanlığı 15 Bin Memur alımı başvurularını açtı! İşte tüm ayrıntılar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı siber kanalları üzerinden çok kritik bir son dakika duyurusu yayımlayarak adalet teşkilatının insan kaynağını güçlendirmek amacıyla dev bir kadro açıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle onaylanan karar doğrultusunda, bakanlık bünyesine tam 15 bin yeni sözleşmeli personel dahil edilecek ve yargı hizmetlerinin hız ile etkinliği fahiş oranda artırılacak.

KONTENJAN DAĞILIMI NETLEŞTİ: ASLAN PAYI ADLİYELERİN

Bakanlık tarafından yayımlanan resmi kadro dağılım planında, istihdam edilecek olan 15 bin personelin görev alanlarına ve siber yerleştirme koordinatlarına dair net rakamlar paylaşıldı. Teşkilatın taşra ve merkez birimlerindeki sismik personel açığını kapatacak olan kadrolar, düz metin akışıyla şu şekilde şekillendirildi:

Adliye Kadroları: Alımı gerçekleştirilecek sözleşmeli personellerin tam 8 bini, Türkiye genelindeki mahkemelerde ve adliyelerde görevlendirilmek üzere istihdam edilecek.

Ceza ve Tevkifevleri: Ceza infaz kurumlarının asayiş ve idari operasyonlarını güçlendirmek amacıyla 6 bin 100 personel Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine katılacak.

İcra Daireleri: İcra ve iflas takip süreçlerindeki siber işlem yoğunluğunu hafifletmek amacıyla 900 personel İcra Kâtibi unvanıyla doğrudan İcra Dairelerinde göreve başlayacak.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI: SON GÜN 22 HAZİRAN!

Kamu personel adaylarının mali ve idari açıdan hak kaybı yaşamaması adına Bakanlık, adli takvime dair hayati bir uyarıda bulundu. İlan detaylarının 6 Haziran itibarıyla Resmî Gazete’de ve Bakanlığın resmi internet sitesinde siber tablolarda yayımlandığını belirten Bakan Gürlek, müracaat sürecinin bugün itibarıyla aktif hale geldiğini duyurdu. Adayların başvurularını 7 Haziran ile 22 Haziran 2026 tarihleri arasında, e-Devlet kapısı siber altyapısı ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden saniyeler içinde eksiksiz tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARİYER KAPISI'NDA YOĞUNLUK ALARMI

Bakan Gürlek'in "Adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum" ibaresiyle paylaştığı bu sismik uyarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu şükran arzının ardından, Haziran ayı ortasına kadar e-Devlet müracaat ekranlarında ve siber başvuru kanallarında fahiş bir yoğunluğun yaşanacağı tahmin ediliyor. 22 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar sistem üzerinden onay işlemlerini tamamlamayan adaylar, söz konusu dev istihdam hakkından yararlanamayacaklar.