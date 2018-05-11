Milli Müdafa Caddesi'ndeki Adalet Bakanlığı Ek Bina'da görevli 40 personel, öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle çeşitli hastanelere sevk edildi.
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