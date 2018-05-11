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Adalet Bakanlığı'nda 40 personel öğle yemeğinden zehirlendi

Adalet Bakanlığı'nda çalışan 40 personelin bugün yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri öğrenildi.

Adalet Bakanlığı'nda 40 personel öğle yemeğinden zehirlendi

Milli Müdafa Caddesi'ndeki Adalet Bakanlığı Ek Bina'da görevli 40 personel, öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle çeşitli hastanelere sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #adalet bakanlığı #gıda zehirlenmesi
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