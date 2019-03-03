Adana'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Adana'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Adana'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Adana Büyükşehir: Hatice Nesrin Kılıçay

Seyhan: Erol Sezginler

Çukurova: Vahide Budak

Yüreğir: Ferit Işık

Sarıçam: Salim Yılmaz

Karaisalı: Abdurrahim Köylü

Ceyhan: Mustafa Temiz

Yumurtalık: İsmail Bolcal

Kozan: Cezmi Gürlen

Feke: Senem Yarar

İmamoğlu: Hasan Mert

Saimbeyli: Attilla Çavuşoğlu

Tufanbeyli: Mahmut Yılmaz

Pozantı: Efe Han Hundemir

Karataş: Zidan Bengül



Adalet ve Kalkınma Partisi:

Seyhan: Fikret Yeni (Cumhur İttifakı)

Yüreğir: Mehmet Fatih Kocaispir (Cumhur İttifakı)

Ceyhan: Ali Alper Boydak (Cumhur İttifakı)

Aladağ: Mustafa Akgedik (Cumhur İttifakı)

Tufanbeyli: Remzi Ergü (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi:

Adana Büyükşehir: Zeydan Karalar (Millet İttifakı)

Çukurova: Soner Çetin (Millet İttifakı)

Yüreğir: Kamuran Karaca (Millet İttifakı)

Seyhan: Akif Kemal Akay (Millet İttifakı)

İmamoğlu: Kasım Karaköse (Millet İttifakı)

Karataş: Mehmet Yıldız (Millet İttifakı)



Pozantı: Şenol Eroğlu (Millet İttifakı)

Yumurtalık: Erdinç Altıok

Ceyhan: Kadir Aydar (Millet İttifakı)



Milliyetçi Haraket Partisi:



Adana Büyükşehir: Hüseyin Sözlü (Cumhur İttifakı)

Çukurova: Yusuf Baş (Cumhur İttifakı)

Sarıçam: Bilal Uludağ (Cumhur İttifakı)



İmamoğlu: Gazi Adamhasan (Cumhur İttifakı)

Karaisalı: Saadettin Aslan (Cumhur İttifakı)

Kozan: Nihat Atlı (Cumhur İttifakı)

Feke: Ahmet Sel (Cumhur İttifakı)

Saimbeyli: Mustafa Saim Gökçe ( Cumhur İttifakı)

Yumurtalık: Türkeş Filik (Cumhur İttifakı)

Pozantı: Mustafa Çay ((Cumhur İttifakı)

Karataş: Necip Topuz (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti

Aladağ: Halil Şahan (Millet İttifakı)

Feke: Özdoğan Atasever (Millet İttifakı)

Sarıçam: Mehmet Koca (Millet İttifakı)

Yumurtalık: Mustafa Kara

Karaisalı: Veli Durak (Millet İttifakı)



Kozan: Musa Öztürk (Millet İttifakı)

Pozantı: Mehmet Can (Millet İttifakı)

Saimbeyli: Hakan Atasever (Millet İttifakı)



Saadet Partisi

Adana Büyükşehir: Muhammet Çelebi Keyhıdır

Ceyhan: Sezai Şimşek

Çukurova: İbrahim Ethem Can

Feke: Cumhur Ersöz

İmamoğlu: Vedat Menemencioğlu



Karataş: Hasan Ali Aydın

Karaisalı: Durmuş Sarıgül

Aladağ: Süleyman Şahin

Kozan: Kazım Özgan

Pozantı: İsmail Aktaş

Saimbeyli: Enes Tahsin Aydın

Sarıçam: Murat Ünal

Seyhan: Ahmet Tüfekçibaşı

Tufanbeyli: Gazi Keskin

Yumurtalık: Şerafettin Özözen

Yüreğir: Mehmet Acar



Bağımsız Türkiye Partisi:

Adana Büyükşehir: Recep Taşkın

Seyhan: Şahap Nardal

Yüreğir: Ali Bozdoğan

Çukurova: Arif Deniz

Sarıçam: Ahmet Mumcu

Kozan: Kemal Can

Pozantı: Metehan Yetiş

İmamoğlu: Gülay Kırcelli

Karataş: Yücel Doğrusöz

Yumurtalık: Veli Yüksekal

Feke: Ezgi Akça

Saimbeyli: Gülizar Yardım

Tufanbeyli: Yusuf Çek



Büyük Birlik Partisi:



Seyhan: Beytullah Uğurlu

Çukurova: Selim Öztaş



Sarıçam: Mehmet Yener

Yüreğir: Hilmi Çoban

İmamoğlu: Bekir Sami Gül

Aladağ: Halit Akkuş

Karataş: Hüseyin Deniz

Pozantı:Abdullah Bilir

Kozan: Gürdal Topal

Feke: Burhan Şengün

Saimbeyli: Selami Ekici

Tufanbeyli: Mehmet Öztürk

Yumurtalık: Hacı Atmaca

Ceyhan: Recep Akşak

Karaisalı: Murat Gürışık



Demokratik Sol Parti:



Adana Büyükşehir: Mehmet Çağrı Bağatur

Seyhan: Yıldıray Arıkan

Çukurova: Yalçın Akyol

Yüreğir: Hamide Berktaş

Sarıçam: Celal Güven

Ceyhan: Mehmet Yıldırım

Kozan: Osman Gürbüz

Karataş: İsmail Barlas

Yumurtalık: Kemal Yıldırım

İmamoğlu: Kadriye Buldu



Saimbeyli: Doğan Harnupdalı

Tufanbeyli: Nusret Aldoğan

Aladağ: Ahmet Mortepe

Pozantı: Mehmet Gürbüz

Karaisalı: Murat Alaköse



Demokrat Parti:

Çukurova: Bülent Alper

Seyhan: Said Ceylan

Karataş: Cengiz Çetinöz

İmamoğlu: Serpil Altunköse

Kozan: Celal Karataş

Yumurtalık: Fatih Çabuk



Bağımsız

Adana Büyükşehir: Cem Akarsu