Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına karşı operasyon düzenlendi. 30 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına karşı operasyon düzenlendi. 30 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonlar, Adana merkezli olmak üzere, Antalya, Niğde ve Mardin'de düzenlendi.



Hakkında gözaltı kararı olan 35 şüpheliden 7'sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.



Açıklamada, şüphelilerin PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirtildi. Yasa dışı eylemlerde de yer alan şüphelilerin ayrıca el yapımı patlayıcı ve havai fişekli saldırıda da bulundukları kaydedildi.



5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.





ulusal.com.tr