Adana Ceyhan'da öğrenci servisi şarampole devrildi: Yaralılar var!

Olay, Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Mercimek ve Üçdut Yeşilova mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi.

Öğrencileri taşıyan servis minibüsü, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Yoldan sapan araç şarampole devrildi.

Kazaya tanık olan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisinde sıkışan yaralılar, bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Meydana gelen kazada servis şoförü ile 1 öğrenci ağır, 7 öğrenci ise hafif şekilde yaralandı.

Sağlık ekipleri, kurtarılan 9 yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslara alınarak tedavileri yapılmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazanın nedeniyle ilgili resmi inceleme başlattı.