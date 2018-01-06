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Adana'da 30 saatlik elektrik kesintisi protesto edildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde 30 saat elektriksiz kalan mahalleli yolu kapatarak eylem yaptı

Kış günü elektrikler kesildi, vatandaş mağdur oldu.

Adana Gürselpaşa Mahallesi'nde elektrik kesintisi 30 saati bulunca mahalleli çileden çıktı.

Vatandaş, yol kapattı.

Yetkililere tepki gösterdi. 

Elektrik dağıtım firması ekiplerinin çalışma başlatması üzerine mahalle sakinleri eylemi sonlandırarak evlerine gitti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #adana #seyhan #elektrik kesintisi
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