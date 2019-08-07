Adana'da 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Aracında ve evinde 40 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana'da uyuşturu tacirlerinin peşine düştü.



Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelendiği Volkan B'nin kullandığı aracı takibe aldı.Sonra da merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde durdurdu.



Narkotik dedektör köpekle yapılan aramada aracın bagaj kapağında iki pakette uyuşturucu haplar bulundu.



Şüphelinin Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada da yatak odasındaki bazanın içinde 6 pakette uyuşturucu hap ele geçirildi. El konan 8 pakette toplam 40 bin uyuşturucu hap olduğu belirlendi.



Gözaltına alınan Volkan B, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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