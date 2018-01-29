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Adana'da araçtan hırsızlık iddiası

Seyhan ilçesinde bir kişi, park halindeki aracının camının kırılıp içindeki 35 bin avronun çalındığı iddiasıyla polise başvurdu

Adana'da araçtan hırsızlık iddiası

 Adana'da polise başvuran bir kişi, motosikletli iki şüphelinin park halindeki aracının camını kırıp içerideki 35 bin avroyu çaldığını iddia etti.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda park halindeki 01 EGP 45 plakalı hafif ticari aracın camının kırılarak içindeki 35 bin avronun çalındığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekiplerin görüştüğü aracın sürücüsü Sefa Bağıt (42) bir banka şubesinden iş yerine ait hesaptan çektiği parayı araca koyduğunu, motosikletli iki kişinin kendisinin araçtan uzaklaştığı sırada camı kırıp paraları alıp kaçtığını öne sürdü.

Ekipler, eşkallerini aldığı zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #motosiklet #iki şüpheli #çalma #cam #araç #adana #35 bin avro
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