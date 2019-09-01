Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
Erkin Asrandiyev bulundu
Erkin Asrandiyev bulundu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Adana'da aranan cinayet hükümlüsü Ercan Kartalmış berberde yakalandı

Adana'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, tıraş olmak için gittiği berberde yakalandı.

Adana'da aranan cinayet hükümlüsü Ercan Kartalmış berberde yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11 Ocak 2013'te merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir parkta çıkan kavgada, tabancayla Özcan Ayyıldız’ın öldürdüğü, Abdullah Yiğit'i ise yaraladığı iddiasıyla Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Ercan Kartalmış'ın (32) tutuksuz yargılandıktan sonra teslim olmadığını belirledi.

Kartalmış'ın merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde olduğu bilgisine ulaşan polis, firari hükümlüyü tıraş olmak için gittiği berberde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen firari hükümlü, adliyeye sevk edildi. Kartalmış, daha sonra cezaevine gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #berber #Cinayet hükümlüsü #yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.